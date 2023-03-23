В Ростовской области производители импортозамещающих товаров получат льготы по аренде земли

Речь идет о производителях продукции, состоящей в специальном перечне
Фото: Анастасия Осипова
В Ростовской области производители импортозамещающих товаров смогут арендовать землю по упрощенной схеме. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.
- Предприятия получают право на аренду земельных участков без проведения торгов, - говорится в сообщении.
Речь идет о производителях продукции, состоящей в перечне, который утвердил губернатор. Всего в список вошли более 360 наименований товаров, техники и оборудования, необходимых для обеспечения в условиях санкций.
Например, важным для региона считается производство ноутбуков, компьютеров, запоминающих устройств, частей двигателей, разного рода судов, ж/д вагонов, мебели тренажеров. Поддерживать также намерены выращивание овощных культур, картофеля, винограда и других продуктов.
- Региональный документ разработан в соответствии с федеральными нормативными актами, направленными на предоставление в 2023 году льгот предприятиям, выпускающим импортозамещающую продукцию, - прокомментировали власти.
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