В Ростовской области производители импортозамещающих товаров получат льготы по аренде земли

Речь идет о производителях продукции, состоящей в специальном перечне Фото: Анастасия Осипова

В Ростовской области производители импортозамещающих товаров смогут арендовать землю по упрощенной схеме. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Предприятия получают право на аренду земельных участков без проведения торгов, - говорится в сообщении.

Речь идет о производителях продукции, состоящей в перечне, который утвердил губернатор. Всего в список вошли более 360 наименований товаров, техники и оборудования, необходимых для обеспечения в условиях санкций.

Например, важным для региона считается производство ноутбуков, компьютеров, запоминающих устройств, частей двигателей, разного рода судов, ж/д вагонов, мебели тренажеров. Поддерживать также намерены выращивание овощных культур, картофеля, винограда и других продуктов.

- Региональный документ разработан в соответствии с федеральными нормативными актами, направленными на предоставление в 2023 году льгот предприятиям, выпускающим импортозамещающую продукцию, - прокомментировали власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Василий Голубев запретил строить «спичечные коробки» в старом аэропорту Ростова

Подготовку к масштабному обновлению территории обсудили на заседании в правительстве региона (подробности)