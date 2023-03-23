В Новошахтинске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и украл деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске полицейские задержали злоумышленника, ударившего женщину бутылкой по голове и укравшего у нее имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудниками полиции установлено, что 34-летний мужчина ударил местную жительницу стеклянной бутылкой по голове, похитил ее сумку, в которой находились деньги, предназначенные для социальных выплат, и скрылся.

Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. Их мужчина успел потратить на свои нужды.

Задержать преступника удалось по горячим следам. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении него возбудили уголовное дело за разбой. Сейчас злоумышленник находится под арестом.

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Мужчина сознался в преступлении еще во время следствия (подробности)