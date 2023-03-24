Массовые отключения электричества пройдут 24 марта в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в пятницу, 24 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Верхненольная 8-22, 15-41; улице 2-я линия 18-46, 31-77; улице Мурлычева 97-105, 80-90; улице Налбандяна 86-92; улице Каяни 9, 13, 14/1, 18, 20, улице Мечникова 61, 63, 65/40; улице Ивановского 38, 40; улице Стадионная 52.

С 9.00 до 16.00 отключат электричество на улице Таганрогской 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2.

С 9.00 до 15.00 электроэнергии не будет на проспекте Ворошиловском 60, 62.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат по адресам улица Дундича 2-62, 1-67; улица Конституционная 66-106, 63-103; улица 20-лет Октября 72-114, 81-125; улица Кемеровская 70-114, 65-109; улица Калужская 82-126, 103-159; улица Глинки 98-152, 95-153; улица Мурманская 96-164, 91-153; улица Камская 92-152, 101-167; улица Волжская 110-156, 101-147; улица Брестская 2-36; улица Карбышева 30-42; улица 1-я Грамши 1-55, 2-66; улица 2-я Грамши 35-91, 36-98; улица Гончарова 2-38, 1-39; улица Дундича 48-58; улица Можайская 7-77; улица 12 декабря 69-93, 94-118; улица Физическая 9-11, 8-12; улица Карбышева 9-35, 2-30; переулок Зимовниковский 2-12, 1-27; переулок Кузнецкий 1-51, 2-28; переулок Цокольный 1-5, 2-10.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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