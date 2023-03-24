В Ростове 24 марта будет самым теплым днем недели.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В пятницу, 24 марта, в Ростове прогнозируют теплую малооблачную погоду, сообщает Росгидрометцентр.
Сегодня ожидается самый теплый день недели.
Днем температура воздуха поднимется до отметки в +17-19 градусов. Северо-восточный и восточный ветер с переходом на юго-западный и западный разовьет скорость до 4-9 метров в секунду.
Вечером возможен слабый дождь.
В конце марта синоптики прогнозируют резкое похолодание до +11 градусов. Оно начнется 29 марта.
Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.
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