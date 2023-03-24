В Ростовской области на модернизацию сферы ЖКХ выделят 16,3 млрд рублей

Средства будут выделяться из консолидированного бюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на модернизацию сферы ЖКХ выделят порядка 16,3 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона. Средства будут выделяться из консолидированного бюджета. За счет этих денег планируют модернизировать тепло- и водоснабжение сети Ростова, Таганрога, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, Гуково и Новошахтинска. Кроме того, работы планируется провести в Миллеровском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.

По словам Игоря Сорокина, на строительство и модернизацию порядка 752 км сетей и 19 объектов капитального строительства предусмотрено 16,3 млрд рублей.

В том числе 4409,06 млн рублей - на модернизацию 383,4 км сетей, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения, - отметил Игорь Сорокин.

Также, «Ростовводоканал» заключил договор на 1,85 млрд рублей на строительство канализационного коллектора через реку Дон.

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(Подробности)