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НовостиОбщество24 марта 2023 7:40

В Ростове водитель легковушки сбил на «зебре» троих детей

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел вечером на улице Волжской. Фото: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

Несчастный случай произошел вечером на улице Волжской. Фото: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 59-летний водитель легковушки ZAZ Chance сбил троих детей. В итоге ребята попали в больницу. Об этом утром 24 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

- Пострадали 15-летняя девочка и два мальчика 12 и 13 лет. Им была оказана медицинская помощь в больнице. Двоих отпустили домой, один ребенок был госпитализирован, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что несчастный случай произошел вечером 23 марта на улице Волжской. По предварительным данным, автолюбитель наехал на юных пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донским водителям напоминают: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость. За рулем нельзя отвлекаться и совершать резкие необдуманные маневры.

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