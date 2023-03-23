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НовостиПроисшествия23 марта 2023 18:56

В Таганроге водитель наехал на двух 12-летних детей

Они перебегали проезжую часть
Полина ШЕВЧЕНКО
В Таганроге водитель наехал на двух 12-летних детей.

В Таганроге водитель наехал на двух 12-летних детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге вечером 22 марта в аварии пострадали несовершеннолетние пешеходы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, в районе дома № 224 по улице Александровская 48-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на двух 12-летних пешеходов, перебегавших проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП дети получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.

21 марта в Ростове в районе дома № 85 по улице Черевичкина произошел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате аварии девочка получила травмы.

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