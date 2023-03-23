В Таганроге водитель наехал на двух 12-летних детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге вечером 22 марта в аварии пострадали несовершеннолетние пешеходы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
По предварительным данным, в районе дома № 224 по улице Александровская 48-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, допустил наезд на двух 12-летних пешеходов, перебегавших проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
В результате ДТП дети получили травмы и были госпитализированы.
В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.
21 марта в Ростове в районе дома № 85 по улице Черевичкина произошел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате аварии девочка получила травмы.
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