В Ростове водитель наехал на переходившего дорогу подростка

В Ростове водитель наехал на подростка, переходившего дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 21 марта около 12.00 в районе дома № 85 по улице Черевичкина произошел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Lanos наехал на 15-летнего подростка, переходившего дорогу в неустановленном для перехода месте при его наличии в зоне видимости перекрестка.

В результате аварии девочка получила травмы, ей была оказана медпомощь.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре Ростова мужчину на самокате сбил автобус. Он двигался по проезжей части на Большой Садовой. Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

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