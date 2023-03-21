В Ростове водитель наехал на переходившего дорогу подростка

В Ростове водитель наехал на подростка, переходившего дорогу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове 21 марта около 12.00 в районе дома № 85 по улице Черевичкина произошел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet Lanos наехал на 15-летнего подростка, переходившего дорогу в неустановленном для перехода месте при его наличии в зоне видимости перекрестка.
В результате аварии девочка получила травмы, ей была оказана медпомощь.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в центре Ростова мужчину на самокате сбил автобус. Он двигался по проезжей части на Большой Садовой. Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
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