В центре Ростова мужчину на самокате сбил автобус

Мужчину на скорой отвезли в больнцу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове, в субботу, 11 марта, в центе города произошла авария с участием пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы случившегося.
По словам свидетелей, мужчина на самокате двигался по проезжей части на Большой Садовой. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не заметил его и сбил человека.
Мужчину с черепно-возносимой травмой госпитализировали в больницу.
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