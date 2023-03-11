В центре Ростова мужчину на самокате сбил автобус

Мужчину на скорой отвезли в больнцу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове, в субботу, 11 марта, в центе города произошла авария с участием пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы случившегося.

По словам свидетелей, мужчина на самокате двигался по проезжей части на Большой Садовой. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не заметил его и сбил человека.

Мужчину с черепно-возносимой травмой госпитализировали в больницу.

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