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НовостиПроисшествия24 марта 2023 10:10

В Ростове спасли мужчину, который гулял рядом с полыхающим камышом

Этот инцидент произошел во время тушения ландшафтного пожара
Ангелина СКИБА
Всего около ЖК «Красный Аксай» выгорело 40 кв. метров камыша

Всего около ЖК «Красный Аксай» выгорело 40 кв. метров камыша

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону при пожаре около ЖК «Красный Аксай» спасли мужчину, который оказался рядом с полыхающим камышом. Об этом днем 24 марта рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Вели тушение мелких очагов возгорания. Во время этой работы оказали помощь пожарным в эвакуации человека, который находился в непосредственной близости от огня в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, мужчина не пострадал, - сообщили спасатели.

Напомним, ландшафтный пожар в районе жилого комплекса произошел вчера, 23 марта. По данным пресс-службы донского управления МЧС, вечером выгорел камыш на площади в 40 кв. метров.

Добавим, также вчера около ЖК «Прибрежный» в Батайске провели плановое выжигание сухой растительности. Такую же работу, по данным экстренной службы, 24 марта должны снова провести в Батайске около Западного шоссе.

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