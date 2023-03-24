В Ростове спасли мужчину, который гулял рядом с полыхающим камышом

Всего около ЖК «Красный Аксай» выгорело 40 кв. метров камыша Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону при пожаре около ЖК «Красный Аксай» спасли мужчину, который оказался рядом с полыхающим камышом. Об этом днем 24 марта рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- Вели тушение мелких очагов возгорания. Во время этой работы оказали помощь пожарным в эвакуации человека, который находился в непосредственной близости от огня в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, мужчина не пострадал, - сообщили спасатели.

Напомним, ландшафтный пожар в районе жилого комплекса произошел вчера, 23 марта. По данным пресс-службы донского управления МЧС, вечером выгорел камыш на площади в 40 кв. метров.

Добавим, также вчера около ЖК «Прибрежный» в Батайске провели плановое выжигание сухой растительности. Такую же работу, по данным экстренной службы, 24 марта должны снова провести в Батайске около Западного шоссе.

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