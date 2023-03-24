В администрации Новочеркасска произошли кадровые перестановки

Новые назначения объявили в пятницу, 24 марта. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Ростовской области стало известно о кадровых перестановках в администрации Новочеркасска. Информацию об этом сегодня, 24 марта, опубликовали местные власти.

Так, вопросы экономики, промышленности, транспорта, предпринимательства, туризма и защиты прав потребителей в городе с этого дня начала курировать Елизавета Жиркова.

Специалист сменила в должности Игоря Тишкунова, которого теперь назначили помощником главы муниципалитета.

Елизавета Жиркова - инженер-экономист, кандидат экономических наук, имеет значительный стаж руководящей работы и опыт муниципальной службы. Ранее, с 2020 года, управленец занимала пост заместителя главы администрации Новочеркасска по финансовым вопросам. Теперь эти обязанности временно будет исполнять начальник финуправления Анна Пискунова.

Власти Новочеркасска добавили, что с 1 апреля должность заместителя главы, курирующего вопросы финансов, будет упразднена. Взамен введут штатную единицу заместителя главы - начальника финансового управления.

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