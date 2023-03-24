Многокилометровая пробка возникла на Шолохова в Ростове после ДТП с автобусами

Пробка начинается от улицы Димитрова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. О дорожной ситуации сообщает сервис Яндекс.Карты.
Транспортный затор зарегистрирован от улицы Димитрова до 2-й Кизитериновской улицы. Движение затруднено также на 2-й Кизитериновской — от улицы Полторацкого до Шолохова.
Проезд затруднено на улице 2-й Кизитериновской. Фото: yandex.ru/maps.
Напомним, 24 марта в районе дома № 244 на проспекте Шолохова столкнулись два автобуса. По предварительным данным, один и водителей выбрал небезопасную дистанцию. В результате аварии пострадали четыре человека.
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