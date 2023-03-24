Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 13:22

Многокилометровая пробка возникла на Шолохова в Ростове после ДТП с автобусами

Рассказываем, где затруднено движение
Михаил СТРИЖЕВ
Пробка начинается от улицы Димитрова.

Пробка начинается от улицы Димитрова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. О дорожной ситуации сообщает сервис Яндекс.Карты.

Транспортный затор зарегистрирован от улицы Димитрова до 2-й Кизитериновской улицы. Движение затруднено также на 2-й Кизитериновской — от улицы Полторацкого до Шолохова.

Проезд затруднено на улице 2-й Кизитериновской. Фото: yandex.ru/maps.

Проезд затруднено на улице 2-й Кизитериновской. Фото: yandex.ru/maps.

Напомним, 24 марта в районе дома № 244 на проспекте Шолохова столкнулись два автобуса. По предварительным данным, один и водителей выбрал небезопасную дистанцию. В результате аварии пострадали четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове четыре человека пострадали при столкновении пассажирских автобусов

Людей доставили в больницу. (Подробности)