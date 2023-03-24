Порты Мариуполя и Бердянска могут быть включены в сообщение с Ейском и Ростовом-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порт Ростова-на-Дону планируют включить в сообщение с Мариуполем и Бердянском. Рассматривается в том числе вопрос паромных перевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росморречфлота Захария Джиоева.

- Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России. Самое основное - включение этих точек в логистические цепочки. Здесь решение в первую очередь за хозяйствующими субъектами. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку, - прокомментировал Захарий Джиоев.

Эксперт добавил, что грузооборот портов в новых регионах страны по итогам 2023 года ожидается в размере 1 млн тонн. По данным Росморречфлота, порты Мариуполя и Бердянска должны задействовать в грузовом сообщении в навигацию текущего года.

Добавим, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что протяженность морского порта Мариуполя составляет 4,2 км, он оснащен 22 причалами. Также имеются контейнерный терминал с оборудованием для скоростной обработки и углепогрузочный комплекс, который пока нуждается в восстановлении.

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