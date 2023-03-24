В Ростове-на-Дону образовалась многокилометровая пробка на кольце «Доватора-Мадояна»

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону в Советском районе образовалась многокилометровая пробка. О длинном заторе на кольцо «Доватора-Мадояна» сообщили очевидцы в социальных сетях.
Ростовчане опубликовали кадры, где на дороге работают экстренные службы, а часть кольцо перекрыли. Причина пока уточняется. Согласно «Яндекс.Картам» пробка образовалась в несколько километров. Движение практически парализовано.
Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.
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