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НовостиОбщество24 марта 2023 14:48

В Ростове-на-Дону образовалась многокилометровая пробка на кольце «Доватора-Мадояна»

Очевидцы сообщают, что на дороге работают экстренные службы
Лейла МИРИШОВА
Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в Советском районе образовалась многокилометровая пробка. О длинном заторе на кольцо «Доватора-Мадояна» сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ростовчане опубликовали кадры, где на дороге работают экстренные службы, а часть кольцо перекрыли. Причина пока уточняется. Согласно «Яндекс.Картам» пробка образовалась в несколько километров. Движение практически парализовано.

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.

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