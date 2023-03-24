В Ростовской области начался сезон активности иксодовых клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начался сезон активности иксодовых клещей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в поликлиники по поводу укуса клещами обратилось 65 человек, из которых 27 – дети до 14 лет.

Максимальное количество укушенных зарегистрировано в Ростове -16, Шахтах - 6, Таганроге - 5, Батайске - 3, Новошахтинске - 3, Неклиновском районе -6, Кагальницком районе - 3, Куйбышевском районе - 3, Сальском районе - 3.

Всех иксодовых клещей проверяют на наличие различных патогенов.

Напомним, сезон повышенной активности клещей в Ростове-на-Дону начнется в марте-апреле 2023 года.

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