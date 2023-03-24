Бригада неотложной помощи первой оказала помощь пострадавшим в ДТП на Шолохова. Фото: Юлия Лоза

Бригада неотложной медицинской помощи поликлиники №1, ехавшая с вызова, стала свидетелем аварии с двумя пассажирскими автобусами на проспекте Шолохова, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Фельдшер с водителем стали первыми, кто оказал помощь пострадавшим людям. Они же вызвали скорую медпомощь.

До приезда скорой фельдшер осмотрела всех пострадавших, обработала раны и привела в сознание тех, кто его потерял. Фельдшер вместе с водителем помогали оказывать помощь бригадам СМП, которые приехали на вызов.

Напомним, ДТП произошло около 11 часов. По предварительным данным, водитель транспорта № 85 с маршрутом «Главный ж/д вокзал — ТЦ «Мега» не выдержал безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с автобусом № 7 «Главный ж/д вокзал — Можаевская». В аварии пострадали четыре пассажира.

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