Ростовчанка продала квартиру и перевела деньги мошенникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанка продала свою квартиру и перевела деньги телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Женщине позвонил мужчина, якобы сотрудник банка, и сообщил, что с ее карты пытаются похитить деньги.

Злоумышленник предложил сохранить сбережения и предоставил реквизиты «безопасного счета», на который нужно перевести средства. Ростовчанка перевела на счет 395 тысяч рублей.

Позже звонки возобновились. Женщине сообщили, что преступники хотят завладеть ее имуществом, в том числе переоформить на себя квартиру.

Мошенники убедили женщину продать квартиру, чтобы сохранить деньги, на которые она приобретет новое жилье. Полученные 3 700 000 рублей с продажи недвижимости ростовчанка перевела злоумышленникам.

Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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