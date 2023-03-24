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НовостиОбщество24 марта 2023 17:35

Ростовчанка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Преступники обманули женщину на 4 095 000 рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовчанка продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

Ростовчанка продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанка продала свою квартиру и перевела деньги телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Женщине позвонил мужчина, якобы сотрудник банка, и сообщил, что с ее карты пытаются похитить деньги.

Злоумышленник предложил сохранить сбережения и предоставил реквизиты «безопасного счета», на который нужно перевести средства. Ростовчанка перевела на счет 395 тысяч рублей.

Позже звонки возобновились. Женщине сообщили, что преступники хотят завладеть ее имуществом, в том числе переоформить на себя квартиру.

Мошенники убедили женщину продать квартиру, чтобы сохранить деньги, на которые она приобретет новое жилье. Полученные 3 700 000 рублей с продажи недвижимости ростовчанка перевела злоумышленникам.

Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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