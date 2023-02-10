В Ростове мошенница соблазнила участника СВО и украла 440 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону задержали 35-летнюю жительницу Минеральных Вод. Как сообщили в полиции на транспорте, женщина списала с чужой карты 440 тысяч рублей.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что жертвой стал участник специальной военной операции. Мужчина возвращался из зоны СВО домой на побывку.

ЗНАКОМСТВО НА ВОКЗАЛЕ

Его-то и заприметила на автовокзале злоумышленница. Костюм камуфляжной расцветки навел женщину на мысль, что тот имеет отношение к спецоперации и, значит, у него могут быть деньги.

Привлекательная брюнетка тут же завязала знакомство с будущей жертвой. Слово за слово, и вот уже новый знакомый сам подтвердил ее догадки.

По всей видимости, участник СВО хотел показаться галантным кавалером. Предложил женщине угостить ее, а та не стала отказываться. Пока боец снимал деньги через банкомат, злоумышленница подсмотрела пин-код и запомнила его.

Дальше от дамы поступило предложение выпить. После – еще и еще. Во время общения она всячески показывала, что восхищена мужчиной. И тот, набравшись храбрости, предложил уединиться в отеле. По словам источника в правоохранительных органах региона, гостиницу выбрали ту, которая находится неподалеку от вокзала.

ЗА ПРОЕЗД ТОЖЕ ПЛАТЯТ КАВАЛЕРЫ

В номере знакомые продолжили кутить. Источник издания не исключает, что между ними мог произойти и интим. Алкоголь в ту ночь лился рекой, а жительница Минеральных Вод не скупилась на лесть. В какой-то момент кавалер заснул, а злоумышленница вынула из кармана его карту и сбежала.

Позже правоохранители установят, что дама останавливалась у каждого встреченного по пути банкомата и снимала оттуда деньги. С учетом того, что во многих банках стоит лимит на обналичиваемую сумму, ей пришлось изрядно потрудиться.

По словам собеседника издания, она обошла, как минимум, десять терминалов. И, в результате, сняла с карты 440 тысяч рублей, после чего села в автобус и вернулась в отель. К слову, позже выяснится, что и проезд в городском транспорте - 30 рублей - она также оплатила картой потерпевшего.

Когда подозреваемая вернулась в гостиницу, мужчина все еще спал. Она вернула его банковскую карту на место и ушла.

ГРОЗИТ ДО ШЕСТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, пропажу денег мужчина обнаружил спустя день. Он сразу обратился с заявлением в полицию.

- Подозреваемая находится под стражей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

Источник издания добавил, что не исключено, что от действий этой женщины могли пострадать и другие люди.

- Оперативники проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности, - отметили в ведомстве.

Если суд признает вину подозреваемой, ей грозит до шести лет тюрьмы.

АЛЛО!

Если вы пострадали от действий указанной гражданки, просьба незамедлительно обратится по телефону дежурной части Ростовского ЛУ МВД России на транспорте 8(863) 238-25-87.

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