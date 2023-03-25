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НовостиПроисшествия25 марта 2023 5:42

В Ростове в ДТП попал пассажирский автобус № 33 и иномарка

Авария произошла на улице Текучева
Татьяна ТИХОНОВА
На момент аварии в автобусе находилось около 15 человек.

На момент аварии в автобусе находилось около 15 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 24 марта, в Ростове-на-Дону произошло второе по счету ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла в центре города, в районе площади Гагарина. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Около 16 часов в районе дома по улице Текучева, 149, произошло столкновение автобуса «Нефаз», который ехал по маршруту № 33 «Верхний Темерник — Главный ж\д вокзал» и автомобиля Renault Logan, - уточнили в ведомстве.

На момент аварии в салоне общественного транспорта находились примерно 15 человек. Правоохранители сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал — только автомобили получили механические повреждения.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии, - добавили в ГИБДД.

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