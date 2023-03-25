Синоптики предупредили о резком похолодании в конце марта в Ростовской области

Похолодание ждет Ростовскую область с понедельника, 27 марта. Фото: Екатерина ПОПОВА

О резком похолодании в конце марта предупреждают жителей донского региона синоптики Ростовского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, на выходных 25 и 26 марта, будет еще тепло, до +18 градусов в донской столице и до +21 градуса по югу и востоку региона. При этом погода будет пасмурной, в воскресенье днем и вечером возможны дожди.

А с понедельника столбики термометров поползут вниз. И в Ростове-на-Дону, и по области дневная температура, по прогнозам синоптиков, не будет превышать 15 градусов тепла. Ночью в донской столице будет около +6-8 градусов, а по региону при прояснениях ожидается похолодание до +1. Также в гидрометцентре рекомендуют в понедельник взять с собой зонт — возможны дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области в выходные 25 и 26 марта: тепло до +23, дожди и туман

Перепады от 0 до +23 и дожди прогнозируют синоптики в Ростовской области на выходных (подробнее)