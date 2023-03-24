Погода в Ростовской области в выходные 25 и 26 марта: тепло до +23, дожди и туман

Выходные на Дону обещают быть теплыми. Фото: Екатерина ПОПОВА

Погода в Ростовской области в выходные 25 и 26 марта обещает самое настоящее апрельское потепление до +23. При этом ночи будут все еще по-мартовски холодными. Не обойдется и без осадков. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону выходные обещают быть облачными с прояснениями. В субботу, 25 марта, обойдется без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8 градусов, днем +16-18.

В ночь на воскресенье тоже осадков не ожидается, а утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8 градусов, днем на пару градусов прохладнее, чем в субботу — от +14 до +16.

По Ростовской области также будет пасмурно. В субботу осадков не ожидается. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер западный и юго-западный: ночью скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а днем 5-10, по северу с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +4-9 градусов, при прояснениях — до 0. Днем потеплеет до +12-17, по югу и востоку региона — до +23.

В воскресенье местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах появится туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +5-10 градусов, по северу похолодает до +1, а днем ожидается до +10-15 тепла, по востоку региона — до +20 градусов.

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