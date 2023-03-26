В Ростове планируют построить шестиполосную дорогу с старому аэропорту

В перспективе в городе появится новая шестиполосная дорога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону объявили два конкурса на проектирование дорожных объектов для подъезда к новому району, который возведут на месте старого аэропорта на проспекте Шолохова. По данным, представленным на портале Госзакупок, документация должна быть готова к 29 марта 2024 года. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Один объект — новая дорога от пересечения улиц Вересаева и Берберовской до въезда на площадь старого аэропорта с проспекта Шолохова. Обозначено, что это будет объект длиной 1,4 километра с расчетной скоростью движения 80 километров в час, шестиполосной дорогой. Торги начнутся с цены 24,2 миллиона рублей.

Еще один объект — транспортная развязка на въезде на территорию старого аэропорта опять же с проспекта Шолохова. Скорость движения предусмотрена такая же, но полос движения будет уже четыре. Длина — 200 метров. Максимальная цена — 38,5 миллиона рублей.

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