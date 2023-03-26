В первом городском субботнике в Ростове приняли участие более двух тысяч горожан

"Месячник чистоты" в городе продлится до середины апреля. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Более двух тысяч человек приняли участие в первом городском субботнике в этом году в Ростове. Он состоялся в субботу, 25 марта, в рамках весеннего «Месячника чистоты», рассказал в своем телеграм-аккаунте глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Занимались уборкой «проблемных» объектов, ликвидировали свалочные очаги, мусор, очищали фасады зданий и опоры освещения от объявлений, убирали накопившуюся грязь из прилотковых частей дорог, обрезали деревья, - рассказал глава.

В большой уборке приняли участие 290 организаций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ, были задействованы более 120 единиц техники. Очистить успели площадь более 700 тысяч квадратных метров. В результате было вывезено свыше 300 тонн мусора, очищено более 300 фасадов зданий и почти 300 опор освещения от объявлений.

Больше всего участников субботника собралось в районе реки Темерник от улицы Волкова до Космонавтов, на берегу Дона, на Левобережной улице, на проспекте Сиверса и улице Волоколамской, на Ростовском море, в районе дома по проспекту 40-летия Победы, 73Е, в балке Рябинина и роще СКА. Также ростовчане приводили в порядок и внутриквартальные территории — мыли детские площадки, обрезали деревья. Прошел субботник и на муниципальных кладбищах.

В Ленинском районе более ста человек разделились на команды и устроили соревнование — кто соберет больше мусора и отсортирует.

- Эко-квест прошел на лестничном спуске от улицы Максима Горького к мосту через проспект Сиверса. В этом месте планируется создать природный парк. Для переработки собранных веток на площадке установили два измельчителя древесины. Получили 30 мешков щепы, которая станет основой для дорожек. А крупные пни и срезы используют при оформлении ландшафта, - добавил сити-менеджер. - Через неделю «Чистые игры» решено провести уже на улице Шоссейной.

Акция «Месячник чистоты» продлится до 15 апреля и завершится общеобластным субботником.

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