В Ростовской области женщина на внедорожнике попала под поезд

В ДТП пострадала только машина. Фото: Виталий КАРНАУХ

В ночь на воскресенье, 26 марта, в Ростовской области, в Новочеркасске, иномарка столкнулась с поездом. Об ДТП сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 03.25 на улице Мостовой 36-летний водитель автомобиля Range Rover, по предварительным данным, при проезде через железнодорожный переезд без шлагбаума не убедилась в безопасности движения. В результате произошло столкновение с поездом, - прокомментировали ведомстве.

В ДТП никто не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции. Только автомобиль получил механические повреждения.

К сожалению, нередко такие аварии приводят к плачевному исходу. Так, в декабре прошлого года двое пенсионеров на «Оке» в поселке Бессергеновка не смогли «проскочить» железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, и автомобиль угодил прямо под состав. В итоге погиб 86-летний водитель и его 76-летний пассажир.

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