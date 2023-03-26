В Ростовской области в пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека

Во время тушения пожара были эвакуированы 40 жильцов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, в Азове в пожаре в одной из квартир в пятиэтажном доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
- О пожаре стало известно в 01.21, - уточнили в экстренном ведомстве. - Горела одна из квартир в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Васильева, 83.
К двум часам ночи пламя удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Спустя восемь минут пожарные зафиксировали ликвидацию открытого горения. К тушению пожара было привлечено 19 человек и 5 единиц техники.
Для обеспечения безопасности других жильцов, была проведена эвакуация 40 человек, позже они вернулись в свои квартиры.
- На месте пожара обнаружены тела двух человек: 63-летнего мужчины и женщины, чья личность еще устанавливается, - добавили в пресс-службе МЧС.
Правоохранительным органам предстоит выяснить причины возникновения пожара.
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