В Ростовской области в пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека

Во время тушения пожара были эвакуированы 40 жильцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, в Азове в пожаре в одной из квартир в пятиэтажном доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- О пожаре стало известно в 01.21, - уточнили в экстренном ведомстве. - Горела одна из квартир в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Васильева, 83.

К двум часам ночи пламя удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Спустя восемь минут пожарные зафиксировали ликвидацию открытого горения. К тушению пожара было привлечено 19 человек и 5 единиц техники.

Для обеспечения безопасности других жильцов, была проведена эвакуация 40 человек, позже они вернулись в свои квартиры.

- На месте пожара обнаружены тела двух человек: 63-летнего мужчины и женщины, чья личность еще устанавливается, - добавили в пресс-службе МЧС.

Правоохранительным органам предстоит выяснить причины возникновения пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в пожаре погиб 94-летний мужчина

Загорелась летняя кухня (подробнее)