Из-за жалобы приостановлено проектирование моста в Ростове

В жалобе разбираются компетентные органы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определение подрядчика, который должен был заняться разработкой проектно-сметной документации и инженерными изысканиями для реконструкции недостроенного моста через реку Темерник в Ростове приостановлено из-за жалобы. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Напомним, за объект пытаются взяться уже несколько лет. Изначально он должен был связать Ленгородок с центром города.

В марте Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону выбрала поставщика — компанию из Азова. Та за 10 миллионов рублей должна была подготовить проект до 1 августа текущего года.

Сейчас на сайте Госзакупок уточняется, что определение подрядчика приостановлено из-за жалобы, содержание которой не раскрывается. В вопросе разбирается Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова попросили власти привести в порядок мост через реку Темерник

По словам очевидцев, после дождей там появляется большая лужа (подробнее)