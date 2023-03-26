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НовостиПроисшествия26 марта 2023 15:06

Более миллиона рублей отдала мошенникам жительница Калмыкии, думая, что говорит с полицией

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов
Татьяна ТИХОНОВА
Мошенники получили деньги на счет и перестали выходить на связь.

Мошенники получили деньги на счет и перестали выходить на связь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Калмыкии лишилась более чем миллиона рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом рассказывает пресс-служба МВД по региону.

- Женщина рассказала, что несколько дней подряд злоумышленники звонили и связывались с ней посредством мессенджеров, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, - пояснили в ведомстве. - Они убедили жертву перевести ее деньги на якобы безопасные счета.

Напуганная угрозой потерять все нажитое, жительница Калмыкии выполнила все инструкции незнакомцев, чтобы «обезопасить» свои деньги. На счет мошенников поступило более миллиона рублей. Получив желаемое, они перестали выходить на связь. Когда женщина не смогла им дозвониться, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

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