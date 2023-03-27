У ростовчанки украли сумку с деньгами на остановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летнюю ростовчанку ограбили на автобусной остановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Оперативники установили, что незнакомка вырвала у ростовчанки сумку с деньгами и передала напарнику, после чего злоумышленники разделились и скрылись. В ходе патрулирования Пролетарского района полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летняя и 41-летний местные жители, ранее судимые за грабеж и хранение наркотиков.

Мужчина выкинул украденную сумку в мусорный бак, вытащив из нее наличные. Их злоумышленники потратить не успели. Похищенное вернули законной владелице.

А в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за грабеж. В настоящее время они заключены под стражу

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