Средняя зарплата в сфере ЖКХ в Ростове составила 45 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в Ростове в этой сфере составляет 45 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону средняя зарплата работников ЖКХ составила 45 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты hh.ru. Отметим, что с начала 2023 года российские работодатели опубликовали порядка 15 тысяч вакансий в сфере коммунальных услуг. За год спрос на специалистов в той области вырос на 26%. Лидерами по числу размещенных вакансий стали Москва – 22%, Санкт-Петербург – 11% и Свердловская область – 7%.

В Ростовской области с начала текущего года было опубликовано порядка 600 вакансий, это на 21% меньше, чем в прошлом году. Часть вакансий в этой области составляет 4% от общего числа по всей стране. Весомая часть вакансий приходится на сферу благоустройства, уборки зданий и территорий. Сегодня сфера коммунальных услуг остается одной из остродефицитных. В среднем на одну вакансию в этой области откликаются до 2 человек – это в три раза ниже нормы.

Отметим, что в среднем сотрудники ЖКХ получают от 43 тысяч рублей до 92 тысяч. Самая высокая зарплата в Ростове в этой сфере составляет 45 тысяч рублей.

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