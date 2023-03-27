В Ростове-на-Дону ограничат проезд с 3 апреля сразу по нескольким улицам

Из-за ремонта дорог автомобилистам стоит заранее перестроить маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове с 3 апреля ограничат проезд на нескольких улицах. Об этом сообщили в городском Департаменте автодорог.

Согласно указанной информации, с 3 по 24 апреля движение будет ограничено от улицы Днепропетровской до Можайской из-за ремонтных работ по улице Малое Зеленое Кольцо. Также машины не смогут проехать с 3 апреля по 30 мая по улице Менжинского из-за замены дорожного покрытия.

По улице Днепропетровской в границах улицы Панфиловцев и Малого Зеленого кольца транспорт не сможет проехать с 4 апреля по 1 августа. Также с 4 апреля и до 18 июля машины не смогут проехать по улице Панфиловцев от улицы Вятской до Днепропетровской.

Из-за ремонтных работ с 17 апреля до 8 мая запретят проезд на улице Вятской до Панфиловцев.

В администрации также предупредили, что из-за строительства домов на улице Восточной и Красноармейской также будет ограничено движение с 5 апреля до 30 сентября.

Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

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