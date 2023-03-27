Губернатор Ростовской области внес законопроект о создании вытрезвителей

Финансирование учреждений будет осуществляться за счет областного бюджета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес законопроект о создании вытрезвителей. Соответствующая информация появилась на сайте правительства 27 марта.

Так, учреждения будут помогать гражданам, которые страдают от наркотического, алкогольного и токсического опьянения. Учредителем вытрезвителей будет региональный минздрав. Финансирование учреждений будет осуществляться за счет областного бюджета.

Если инициативу примут в донском парламенте, то закон вступит в силу с 1 июня следующего года.

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(Подробности)