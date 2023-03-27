В Ростовской области поисковики нашли части легендарного танка Т-34

На месте битвы 1943 года нашли фрагменты танковой брони Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на берегу Северского Донца, напротив Каменска-Шахтинского, во время раскопок нашли части легендарного танка Т-34. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в группе VK отряда «Миус-Фронт».

- Ценные реликвии обнаружили участники отряда «Память», входящего в объединение «Миус-Фронт». Среди найденного - фрагменты брони, катков, траков и характерная башенная маска Т-34. Работы в этом месте продолжаются, - написали донские поисковики.

По словам специалистов, части боевой машины сохранились на месте боя, который произошел в январе 1943 года. Тогда группа подполковника Тягунова пыталась захватить мосты и переправы через реку. Этого удалось добиться, но во время сражения потеряли много людей и техники.

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