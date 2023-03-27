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НовостиОбщество27 марта 2023 13:34

В Ростове до 2030 года отменили массовые проверки школ, детсадов и бизнеса

Вместо них могут проводить однодневные профилактические визиты, но и от них можно отказаться
Лейла МИРИШОВА
До 2030 года в средних и начальных школах, муниципальных детских садах плановые проверки полностью отменили.

До 2030 года в средних и начальных школах, муниципальных детских садах плановые проверки полностью отменили.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове продлили мораторий на плановые проверки детских садов, школ (в том числе частных) и бизнеса. Информация об этом появилась на сайте городской администрации 27 марта.

В ближайшие восемь лет контрольные мероприятия будут проводить только на объектах контроля, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого риска причинения вреда, и на опасных производственных объектах. Также в список вошли гидротехнические сооружения II класса опасности.

До 2030 года в средних и начальных школах, муниципальных детских садах плановые проверки полностью отменили. Аналогичная ситуация и с бизнесом. Вместо проверок могут проводить однодневные профилактические визиты. Однако по желанию проверяемых лиц от них можно отказаться. Единственные обязательные проверки, которые у них будут, - профилактические визиты по поручению президента, председателя правительства или его замов.

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