В Ростове до 2030 года отменили массовые проверки школ, детсадов и бизнеса

До 2030 года в средних и начальных школах, муниципальных детских садах плановые проверки полностью отменили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове продлили мораторий на плановые проверки детских садов, школ (в том числе частных) и бизнеса. Информация об этом появилась на сайте городской администрации 27 марта.

В ближайшие восемь лет контрольные мероприятия будут проводить только на объектах контроля, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого риска причинения вреда, и на опасных производственных объектах. Также в список вошли гидротехнические сооружения II класса опасности.

До 2030 года в средних и начальных школах, муниципальных детских садах плановые проверки полностью отменили. Аналогичная ситуация и с бизнесом. Вместо проверок могут проводить однодневные профилактические визиты. Однако по желанию проверяемых лиц от них можно отказаться. Единственные обязательные проверки, которые у них будут, - профилактические визиты по поручению президента, председателя правительства или его замов.

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