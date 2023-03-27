В Ростовской области планируют увеличить число дорожных камер с целью профилактики аварий

За первые два месяца 2023 года количество ДТП возросло на 25% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области планируют увеличить число дорожных камер с целью профилактики ДТП. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

По данным статистики в регионе за первые два месяца 2023 года число аварий увеличилось на 25%. Основными видами происшествий стали столкновения авто, наезд на пешеходов и съезд с трассы. Причинами аварий зачастую являются нарушение правил, выезд на встречную полосу, превышение скорости. Пешеходы зачастую также не соблюдают ПДД. Специалисты отметили также увеличение трафика транзитного транспорта.

В то же время наибольшее число ДТП с тяжкими последствиями случились на муниципальных автодорогах. Рост погибших выявили в Шахтах, Аксайском, Красносулинском, Сальском и Орловском районах. На сегодняшний день региональный минтранс занимается вопросом закупки дополнительных дорожных камер, которые будут устанавливаться не только на аварийных участках, но и в местах, где водители чаще всего нарушают ПДД.

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(Подробности)