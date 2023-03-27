В Ростовской области откроют первое в России производство технического текстиля.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Шахтах откроется первое в России производство технического текстиля, сообщил зампредседатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.
Ранее технический текстиль в Россию завозили из-за границы. Предприятие в Ростовской области на 40% снизит зависимость страны от импорта трикотажного полотна.
Технический текстиль включает в себя текстиль для автомобильной промышленности, медицинский текстиль, геотекстиль , агротекстиль и защитную одежду.
Предприятие Ростовской области уже запустило производство микрофибры и готово выпускать ее до 1,8 тысяч тонн в год.
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