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НовостиОбщество27 марта 2023 18:11

В Ростовской области откроют первое в России производство технического текстиля

Это на 40% снизит зависимость страны от импорта трикотажного полотна
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовской области откроют первое в России производство технического текстиля.

В Ростовской области откроют первое в России производство технического текстиля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шахтах откроется первое в России производство технического текстиля, сообщил зампредседатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Ранее технический текстиль в Россию завозили из-за границы. Предприятие в Ростовской области на 40% снизит зависимость страны от импорта трикотажного полотна.

Технический текстиль включает в себя текстиль для автомобильной промышленности, медицинский текстиль, геотекстиль , агротекстиль и защитную одежду.

Предприятие Ростовской области уже запустило производство микрофибры и готово выпускать ее до 1,8 тысяч тонн в год.

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