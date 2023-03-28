В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 72 человека

В Ростовской области от коронавируса вылечились 72 человека. Фото: Алиса ТИТКО

За прошедшие сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 72 жителя региона, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Выявили за прошедшие 24 часа 51 случай заражения коронавирусом. 7 пациентам понадобилась госпитализация.

Донской регион остается на 9 месте среди регионов России по количеству заболевших.

На сегодняшний день исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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