В Ростове прогнозируют снег 30 марта. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 марта в Ростове прогнозируют осадки в виде мокрого снега, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха начнет снижаться начиная с 29 марта. К ночи ожидается похолодание до 0 градусов.

Холодная погода начнет меняться в выходные. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +10 градусов. Однако осадки не прекратятся: синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Сегодня, 28 марта ожидается самый теплый день на текущей неделе. Температура воздуха составит +16-18 градусов.

28 и 29 марта в Ростовскую область придут дожди с грозами и шквалистый ветер. Порывы ветра при этом будут достигать 17-20 метров в секунду.

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