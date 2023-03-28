В Ростове прогнозируют снег 30 марта.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
30 марта в Ростове прогнозируют осадки в виде мокрого снега, сообщает Росгидрометцентр.
Температура воздуха начнет снижаться начиная с 29 марта. К ночи ожидается похолодание до 0 градусов.
Холодная погода начнет меняться в выходные. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +10 градусов. Однако осадки не прекратятся: синоптики прогнозируют кратковременный дождь.
Сегодня, 28 марта ожидается самый теплый день на текущей неделе. Температура воздуха составит +16-18 градусов.
28 и 29 марта в Ростовскую область придут дожди с грозами и шквалистый ветер. Порывы ветра при этом будут достигать 17-20 метров в секунду.
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