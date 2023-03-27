В Гидрометцентре предупредили о грозах и шквалистом ветре в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнюю неделю марта в Ростовской области ожидаются грозы со шквалистым ветром, предупреждают в Росгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, непогода придет в регион 28 и 29 марта.

Порывы ветра при этом будут достигать 17-20 метров в секунду.

28 марта в области сохранится достаточно теплая погода – до +18 грудсов. А уже 29 марта столбики термометров упадут до отметки +9-14 градусов.

Ранее донские синоптики прогнозировали дождливую и местами ветреную погоду с 27 марта по 2 апреля. Самым теплым на текущей неделе станет вторник.

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