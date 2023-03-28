Жителя Ростовской области сбил насмерть пассажирский поезд

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на ж/д перегоне Васильево-Петровская - Кугей пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления транспортной полиции.

Личность погибшего уже установили, им оказался 43-летний житель Азовского района. Известно, что сам инцидент произошел несколько дней назад, 25 марта. Предварительно, пешеход нарушил правила безопасности на железной дороге.

- Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, - добавили в УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности, где нужно быть всегда предельно внимательными и осторожными. Остановить многотонную машину непросто, тормозной путь состава в среднем составляет около 1 км, за одну секунду он успевает проехать до 20 метров.

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