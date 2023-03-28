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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:13

Жителя Ростовской области поймали с 2 тоннами похищенных рельсов

Теперь мужчине грозит тюрьма
Ангелина СКИБА
Предварительно, кража произошла на перегоне Миллерово - Красновка. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Предварительно, кража произошла на перегоне Миллерово - Красновка. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Жителя Тарасовского района поймали с 2 тоннами рельсов, которые были похищены на одном из железнодорожных перегонов. Об этом 28 марта рассказали в управлении транспортной полиции.

- Предварительно, вечером на перегоне Миллерово - Красновка 25-летний подозреваемый с помощью газового оборудования демонтировал рельсы общей длинной 50 метров. Отрезки мужчина погрузил в грузовик и собирался отправиться в пункт приема металлолома, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Ущерб в итоге составил около 40 тысяч рублей. По статье «Кража» задержанному теперь грозит до 2 лет тюрьмы. Добавим, до этого жителя Дона уже привлекали к ответственности за грабеж.

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