В Ростове мозаичные панно снимут в подземных переходах на время ремонта

Горожане взволнованны о необходимости демонтажа мозаичных панно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону мозаичные панно в подземных переходах демонтируют на время ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Логвиненко 28 марта.

По словам сити-менеджера, горожане взволнованны необходимостью демонтажа мозаичных панно. Сейчас идет разработка проектной документации по реконструкции подземных переходов в городе, а также по реставрации мозаичных конструкций.

- В рамках проектирования переходы были исследованы: установлено нарушение гидроизоляции и, как следствие, отслаивание плиточного покрытия облицовки стен тоннелей, в том числе мозаичного панно, – сообщил Алексей Логвиненко.

Для ремонта гидроизоляции необходимо снять все мозаики. Все работы будут проводить профессионалы. Подрядчика определят по итогам конкурсного отбора. По словам сити-менеджера, вся демонтированная плитка будет храниться у балансодержателя.

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