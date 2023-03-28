Несколько организаций из Ростовской области обвинили в картельном сговоре на 24 млрд рублей

Разбирательства начали из-за цен по 121 закупочной процедуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дорожных организаций из Ростовской области, а также еще одну волгодонскую компанию обвинили в картельном сговоре на 24 млрд рублей. Теперь к разбирательствам собираются привлечь правоохранительные органы, сообщает Ростовское УФАС.

- Сейчас подозреваемым грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ (часть 2 статьи 14.32 КоАП РФ). Также материалы дела направят правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

По данным антимонопольной службы, нарушения зафиксировали еще в сентябре 2022 года после внеплановых проверок.

Предварительно, компании договорились не снижать цену в 121 закупочной процедуре. Тендеры были связаны со строительством и ремонтом проезжих частей в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея.

Общая сумма контрактов составила 24,1 млрд рублей. Часть этих средств выделили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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