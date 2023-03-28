С 16 по 20 апреля в Ростовской области изменится расписание электричек

Причиной стали ремонтные работы на железнодорожных путях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 16 по 20 апреля изменится расписание электричек. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Согласно опубликованной информации, в этот период электричка №6156 будет отправляться со станции Лихой в Ростов в 14:33. Также машинист сократит время простоя на остановках. В Ростов-на-Дону состав прибудет в 18:57.

Изменения будут и в расписании электрички "Ростов – Орловка-Кубанская". Пассажирский поезд отправится из города в Краснодарский край в 19:11, что на 19 минут раньше привычного и прибудет в 20:41.

А с 17 по 20 апреля изменения будут в расписании поезда № 6158. В Ростов из Лихой состав отправится в 18:22, это на 35 минут позже обычного.

Причинной временного изменения стали ремонтные работы на железнодорожных путях. Пассажирам стоит заранее продумать свой маршрут.

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