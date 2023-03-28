В Ростовской области аграрии заявили о катастрофе из-за снижения спроса на подсолнечник

Из-за переизбытка запасов цена на семечку ощутимо снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, как в других территориях страны, ситуация с остатками подсолнечника оказалась «близкой к катастрофической». Из-за переизбытка запасов цена на семечку ощутимо снизилась. Об этом рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает портал Накануне.ru.

- Подсолнечник всегда считался рентабельным, он был экономической подстраховкой. Обвал произошел из-за больших поставок на заводы, в том числе из новых территорий. Например, в Ростовской области аграрии уже просто кричат о катастрофе, - рассказал Аркадий Злочевский.

Эксперт отметил, что способы решения проблемы имеются, их уже обсуждали на федеральном уровне. Первый возможный вариант - отмена экспортной пошлины на подсолнечник.

Второй способ поддержки - дополнительная закупка в интервенционный фонд. Речь в этом случае может идти о дополнительных 7 млн тонн к уже сформированному запасу из 3 млн тонн. Однако такую закупку нельзя быстро провести.

- Это хорошая мера, она помогла бы исправить ситуацию, но оперативно это едва ли смогут сделать. Да и расходы в бюджете на это не предусмотрены. Кроме того, эти 7 млн тонн негде хранить. Склады нужно освобождать под новый урожай, а подсолнечника уже больше, чем в прошлом году в 1,5 раза, - добавил Аркадий Злочевский.

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