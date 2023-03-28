Число пострадавших от укусов клещей в Ростовской области выросло до 92. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области растет число пострадавших от укусов клещей. По данным на 28 марта, за прошедшую неделю в больницы обратились ещё 27 человек.

По информации регионального Роспотребнадзора, общее количество случаев укусов клещей достигло 92. Из них 40 - дети младше 14 лет

Вероятно, число пострадавших от клещей увеличилось из-за потепления. На Дону установилась благоприятная температура для этих членистоногих (+5...+7 градусов). Кроме того, после наступления весны местные жители стали чаще выбираться на природу: в парки, рощи и леса.

Наиболее активными паразиты станут в середине апреля. Пика их популяция достигает к середине мая.

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