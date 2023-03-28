Голубев подписал распоряжение о реконструкции трамвайной сети Ростова за 61 млрд рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава донского региона Василий Голубев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети в Ростове. Документ опубликован на сайте донского правительства.

Инвестором выступит холдинг «Синара».

Для начала реконструкции соглашение должна подписать администрация города.

Соглашение заключается на 25 лет. Оно начнет действовать с момента, когда правительство России перечислит администрации Ростова субсидию. Ориентировочно это произойдет в срок до 1 сентября текущего года.

Объем инвестиций в проект составляет 61 млрд рублей. Работы должны занять пять лет.

Ранее планировалось, что соглашение о модернизации трамвайной сети подпишут в 2022 году. Тогда говорилось о реконструкции 130 километров трамвайных путей с закупкой 108 трехсекционных трамваев.

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