В Ростове-на-Дону перенесли слушания по уголовному делу Дениса Мурыги

Разбирательства ведут в Южном окружном военном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону перенесли слушания по делу Дениса Мурыги, представителя запрещенного в России батальона «Айдар»*. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
- Заседание отложено на 17 апреля 2023 года, - информировали в инстанции.
До этого встречу в зале суда планировали организовать сегодня, 29 марта. Должны были завершить исследование доказательств, после чего стороны могли перейти к прениям.
Напомним, Дениса Мурыгу поймали пограничники весной 2022 года. После чего он оказался в изоляторе. Эту меру пресечения до начала судебных разбирательств продлевали несколько раз. Задержанному было предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»).
*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование
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