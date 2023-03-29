В Ростове-на-Дону перенесли слушания по уголовному делу Дениса Мурыги

Разбирательства ведут в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону перенесли слушания по делу Дениса Мурыги, представителя запрещенного в России батальона «Айдар»*. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

- Заседание отложено на 17 апреля 2023 года, - информировали в инстанции.

До этого встречу в зале суда планировали организовать сегодня, 29 марта. Должны были завершить исследование доказательств, после чего стороны могли перейти к прениям.

Напомним, Дениса Мурыгу поймали пограничники весной 2022 года. После чего он оказался в изоляторе. Эту меру пресечения до начала судебных разбирательств продлевали несколько раз. Задержанному было предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»).

*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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