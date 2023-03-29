Жительницу Белой Калитвы осудили за торговлю данными абонентов сотового оператора

Приговор вынесли в Белокалитвинском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области жительницу Белой Калитвы осудили за продажу информации об абонентах одного из операторов сотовой связи. Об этом сегодня, 29 марта, рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Белокалитвинский городской суд признал подозреваемую виновной по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Наказание назначили в виде 1 года условно. Это решение уже вступило в силу, - сообщили в ведомстве.

Добавим, приговор вынесли сотруднице call-центра федерального оператора связи. По данным УФСБ, женщину поймали на нелегальном копировании детализации данных и продаже информации третьим лицам.

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