Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв

Хлопок в небе слышали жители Ростова, Батайска, Кулешовки и Самарского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области сообщили о «громком и протяжном хлопке в небе». Странный звук услышали на Западном в Ростове-на-Дону, в Батайске, а также в Азовском районе, в селах Кулешовка и Самарское. Об этом люди сообщили в социальных сетях.

Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают случившееся. Кто-то слышал звук, кто-то нет, но в большинстве своем все пришли к выводу, что «самолет перешел на сверхзвук и полетел дальше».

- Мы на работе слышали, - написала в комментариях к посту о хлопке одна из женщин.

- В Железнодорожном районе Ростова четко громыхало, - добавил в комментариях ростовчанин.

- Стоял в пробке, слышал два хлопка, - поделился впечатлениями житель Батайска.

Добавим, заявлений о каких-либо происшествиях после хлопка не поступало. Сейчас все спокойно. К этой минуте ситуацию уже прокомментировали губернатор Василий Голубев и глава администрации Батайска Роман Волошин.

- По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Он был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим. Прошу сохранять спокойствие, - обратился к землякам Василий Голубев.

- В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем, - написал Роман Волошин.

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