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НовостиОбщество29 марта 2023 11:09

В Ростове-на-Дону на борьбу с комарами и клещами направят 4,3 млн рублей

От вредителей планируют обработать около 530 гектаров земли
Лейла МИРИШОВА
от клещей необходимо обработать порядка 430 гектаров

от клещей необходимо обработать порядка 430 гектаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на борьбу с клещами и комарами планируют выделить 4,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, Управление благоустройства и лесного хозяйства города ищет подрядчика, который займется распылением средства от комаров, клещей и других вредителей на территории Ростова. Так, от клещей необходимо обработать порядка 430 гектаров, а от комаров – 100. Контракт рассчитан до 30 ноября 2023 года.

В Ростове также займутся энтомологическим контролем. Специалисту необходимо обследовать территорию и определить наличие насекомых, их виды, а также численность и места обитания. Отметим, что проводить обработку необходимо при благоприятных погодных условий.

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