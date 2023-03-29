В Ростове-на-Дону на борьбу с комарами и клещами направят 4,3 млн рублей

от клещей необходимо обработать порядка 430 гектаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на борьбу с клещами и комарами планируют выделить 4,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, Управление благоустройства и лесного хозяйства города ищет подрядчика, который займется распылением средства от комаров, клещей и других вредителей на территории Ростова. Так, от клещей необходимо обработать порядка 430 гектаров, а от комаров – 100. Контракт рассчитан до 30 ноября 2023 года.

В Ростове также займутся энтомологическим контролем. Специалисту необходимо обследовать территорию и определить наличие насекомых, их виды, а также численность и места обитания. Отметим, что проводить обработку необходимо при благоприятных погодных условий.

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